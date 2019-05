Herzogin Meghan & Prinz Harry: Erster Baby-Auftritt sorgt für Drama

Reddit this

Seit zwei Tagen feiern die Briten die Geburt des Babys von und . Der kleine Prinz kam am Montag zur Welt. Doch jetzt ziehen dunkle Wolken auf...

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Diese Entscheidung sorgt für Ärger!

Am Tag der Geburt gab Prinz Harry schon sein erstes Interview als frischgebackener Papa. Dabei schwärmte er nicht nur von der Geburt seines Sohnes, sondern kündigte auch an: "Wir werden euch in zwei Tagen wie geplant als Familie sehen."

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Babyname steht fest!

Doch noch bevor die Drei vor die Kamera treten, gibt es in England schon riesen Ärger um den Auftritt. Der Grund? Meghan und Harry brechen mal wieder mit der Tradition!

Herzogin Meghan besteht auf eine amerikanische Journalistin

Normalerweise sind bei solchen royalen Auftritten britische Journalisten anwesend. Die stehen schließlich für die Steuerzahler, die die Monarchie finanzieren. Doch Herzogin Meghan besteht auch auf ihre Freundin und Journalistin Gayle King, die für CBS berichten wird. "Diese Entscheidung hat jeden völlig überraschend getroffen und wurde meist nicht gut aufgenommen", verrät ein Insider der "Daily Mail".

Doch sobald der kleine Prinz endlich zu sehen ist, wird sicher auch dieser Ärger vergessen sein!