Herzogin Meghan & Prinz Harry: Erwischt! Heiße Party-Nacht zu zweit!

und seine Partys haben in den letzten Jahren des Öfteren für einige Schlagzeilen gesorgt. Die neusten Informationen über den Prinzen zeigen jedoch, dass er es auch als Ehemann noch ordentlich krachen lassen kann. Doch damit nicht genug! Seine Meghan soll diesmal auch mit von der Partie gewesen sein...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Heiße Party-Nacht in Amsterdam

Wie nun berichtet wird, sollen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry eine wilde Party-Auszeit in Amsterdam gegönnt haben. Die beiden sollen dabei zur Eröffnungsparty des "Soho-House" Amsterdam angereist sein und mit den anderen Gästen ausgelassen gefeiert haben. So soll ein Insider gegenüber "Daily Mail" berichtet haben: "Freitagnacht gab es eine coole Party. Da Meghan 2015 schon bei der Eröffnung des "Soho-House" in Istanbul dabei war, kannte sie die meisten Leute. Sie sprach mit jedem und Harry ist ihr nicht von der Seite gewichen. Sie sahen absolut verliebt aus." Welch überraschende Neuigkeit! Doch damit nicht genug, der Insider hat ebenfalls eine brandheiße News im Petto, die alle Schwangerschaftsgerüchte von Meghan beantwortet.

Herzogin Meghan feierte ausgelassen

Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet wurde, dass Meghan schwanger sein soll, soll der Insider verraten haben, dass Meghan dabei gesehen wurde, wie sie Rotwein getrunken haben soll. So heißt es weiter: "Es wurde viel getrunken - eine richtige Party eben." Eine mögliche Schwangerschaft von Meghan kann somit ausgeschlossen werden. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab Meghan dazu noch kein Statement ab...