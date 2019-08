Huch, so kennen wir Herzogin Meghan und Prinz Harry ja gar nicht. Erst kürzlich machten die beiden noch mit ihrem Luxus-Urlaub für knapp 120.000 Euro von sich Reden. Doch jetzt die Überraschung! Wie Meghan und Harry nun beweisen, können sie auch ganz bodenständig sein...

Wie nun einige Augenzeugen berichtet, wurden und dabei erwischt, wie sie einige Stunden in einem Pub in der Nähe ihres Domiziles "Frogmore Cottage" verbracht haben sollen. Obwohl die beiden eigentlich ein Leben im Luxus führen, sollen der Prinz und seine schöne Frau ein Essen für knapp 18 Euro verzehrt haben. Während Harry dazu ein paar Bier verdrückte, soll Meghan vorbildlich beim Wasser geblieben sein...

Meghan und Harry verzauberten die anderen Gäste

Wie einer der Gäste berichtet, sollen sich Harry und Meghan ganz bodenständig präsentiert haben. So erklärt er gegenüber "Sun": "Sie saßen an einem Tisch mit einer Privatsekretärin, nehme ich an. Meghan wiegte Archie die meiste Zeit. Der kleine Junge war zauberhaft, ich habe ihn kein einziges Mal weinen hören, als er dort war. Keine anderen Kunden haben sie erkannt. Die Mitarbeiter wussten eindeutig, wer sie waren, hielten den Service jedoch zurückhaltend." Sie sollen sich wie ein "ganz normales" Paar verhalten haben. Ob Harry und Meghan in der nächsten Zeit öfters Ausflüge dieser Art unternehmen werden? Wir können gespannt sein...

