Herzogin Meghan & Prinz Harry: Es herrscht nur noch Hass!

Was ist nur bei und los? Obwohl die beiden eigentlich in Kanada ein Leben fern ab des medialen Rummels führen wollen, müssen sie nun eine Klatsche nach der anderen verkraften...

Herzogin Meghan: Jetzt bricht ihr Lügengerüst vollkommen zusammen!

Herzogin Meghan und Prinz Harry durchleben schwere Zeiten

Nach dem "Megxit" nahm die Beliebtheitskurve von Herzogin Meghan und Prinz Harry gewaltig ab. Während die beiden vor ihrem Rücktritt noch zu den beliebtesten Royales zählten, müssen sie sich nun immer wieder harten Anfeindungen stellen. So kommentieren beispielsweise einige wütende Fans via " ", unter die Posts der beiden: "Sie hat ihn verführt. Sie hat Harry einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie hat ihn kontrolliert. Sie hat ihn und die Königsfamilie betrogen" sowie "Immer diese Eigenwerbung! Du bist irrelevant." Autsch! Worte, die Meghan und Harry nicht lange auf sich sitzen lassen wollen...

Meghan & Harry setzen sich zur Wehr

Das diese harten Vorwürfe an Meghan und Harry nicht spurlos vorüber gehen, ist kaum verwunderlich. So achten sie darauf, die fiesen Klatschen ihrer Community in regelmäßigen Abständen zu löschen. Eine Tatsache, die ihren Anhängern ebenfalls gewaltig aufstößt: "Jedes Mal, wenn du mein Kommentar löscht, weiß ich, dass du es gelesen hast" sowie "Sie hat einen neuen Job, bei dem sie Kommentare löscht." Oh je! Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden?

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?