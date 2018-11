Herzogin Meghan & Prinz Harry: Fiese Klatsche für das royale Paar!

Was ist nur mit den Royalisten los? Obwohl , laut einer Meinungsumfrage erst kürzlich als beliebtester Royal in Großbritannien gewählt wurde, müssen er und Meghan sich nun harten Anfeindungen stellen...

Prinz William: Sorgt diese Nachricht für Streit mit Harry?

Harry und Meghan zeigen Nähe

Schon vor ihrer Traumhochzeit im Mai tauschten Harry und Meghan immer wieder zärtliche Gesten in der Öffentlichkeit miteinander aus. Eigentlich schienen alle royalen Fans davon stets begeistert - bis jetzt. Während Harry und Meghan in der Vergangenheit nämlich für ihre Zärtlichkeiten stets mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wurden, müssen sich die beiden nun harten Anfeindungen stellen.

Das royale Paar muss eine harte Kritik verkraften

Bei ihrem jüngsten Auftritt am Remembrance Day in der Londoner Westminster Abbey zeigten sich Harry und Meghan nun erneut, wie sie händchenhaltend vor die Öffentlichkeit traten. Eigentlich ein süßer Anblick. Doch jetzt der Schock. Via "Twitter" hagelte es für das Paar eine heftige Kritik. So heißt es: "Es ist so nervig, dass Meghan und Harry immer Händchen halten müssen. Es ist nicht mehr süß" und "Harry und Meghan halten wieder Händchen - wie zwei Schulkinder." Wie gemein! Was Harry und Meghan darüber denken, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass sie sich diese Worte nicht allzu sehr zu Herzen nehmen werden.