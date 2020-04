Herzogin Meghan & Prinz Harry: Finanziell am Ende! Sie sind pleite!

Es wird nicht ruhig bei und ! Obwohl die beiden nach dem Rücktritt aus dem Königshaus eigentlich zur Ruhe kommen wollten, müssen sie sich nun der nächsten Herausforderung stellen!

Eigentlich hätte alles so schön werden können. Doch die Corona-Krise machte auch Harry und Meghan in ihrer Planung einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. So soll sich ihr Neuanfang schwieriger gestalten als erwartet. Eine Quelle gegenüber "Life&Style": "Der Neuanfang hat sich als schwieriger erwiesen, als sich einer von ihnen vorgestellt hat, und Harry geht das Geld aus." Autsch! Doch damit nicht genug! Die beiden sollen jeden Tag mehrere tausend Dollar verlieren.

Wie die Quelle weiter berichtet, sollen die Ex- "Hunderttausende von US-Dollar pro Woche" verlieren, da sie aktuell nicht arbeiten können. Vor allem Harry soll diese Situation gewaltig zusetzten. Die Corona-Krise "hat ihm klar gemacht, dass er einige Vergünstigungen als selbstverständlich ansah und dass es vielleicht doch nicht so schlimm war, ein Adliger zu sein. Er fühlt sich im Moment so ganz allein." Oh je! Ob Meghan und Harry diese Hürde wohl meistern werden?

