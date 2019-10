Herzogin Meghan & Prinz Harry: Flucht aus dem Palast!

Reddit this

Es sind Bilder mit Seltenheitswert! Derzeit reisen und seine Frau Meghan samt Baby Archie (fast vier Monate) durch Afrika. Und dort hat das Paar den Spaß seines Lebens! Ist ihre Reise auf den schwarzen Kontininent eine Flucht, um ihre Ehe zu retten?

Der Machtkampf mit William und Catherine, der Zoff mit der Queen, ihre schlimme Ehe-Krise – in Afrika sind alle Sorgen vergessen. Stattdessen strahlen die frischgebackenen Eltern um die Wette, wirken verliebt wie am ersten Tag!

Sie wollen ihr altes Glück zurück

Kein Wunder - das Land hat eine ganz besondere Bedeutung für die beiden: Der Rotschopf arbeitet hier seit Jahren für Hilfsprojekte, Meghan hat afrikanische Wurzeln! Und: Bevor sie ihre Beziehung im November 2016 öffentlich machten, verbrachten sie einen dreiwöchigen Liebes-Urlaub in Afrika. Damals war alles noch schön und unbeschwert. Jetzt haben Harry und Meghan noch einmal die Gelegenheit, sich näherzukommen – weit weg vom Palast, Regeln, Etiketten und Pflichten. Ohne den ganzen Druck kann die Herzogin vielleicht sogar wieder zu der Frau werden, in die sich Harry so unsterblich verliebt hatte. Dann klappt’s auch mit dem zweiten Kind, das sich die beiden wünschen…

