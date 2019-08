Herzogin Meghan & Prinz Harry: Folgenschwere Entscheidung!

Reddit this

Oh je! Was haben sich Herzogin Meghan und Prinz Harry nur dabei gedacht? Die neuste Enthüllung über die beiden sorgt nun für jede Menge Aufsehen...

Es wird nicht ruhig bei und ! Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass die beiden einen erbitterten Streit mit Kate und William haben sollen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Kate: Süße Glücks-Botschaft! Die Queen hat es verraten

Herzogin Kate & Prinz William sind auf Meghan und Harry zugegangen

Eigentlich galten Harry und William stets als unzertrennlich. Doch aktuell soll zwischen den Brüdern Funkstille herrschen. Auch Kate und Meghan sollen nicht das beste Verhältnis zueinander haben. Für Kate und William eine schwer ertragbare Situation. So soll das Paar nun probiert haben, einen Schritt auf Meghan und Harry zuzugehen, indem sie ihnen vorschlugen, sie in ihren Sommerurlaub zu begleiten, den sie gerade auf der Karibikinsel Mustique verbringen. Doch was folgte war eine herbe Klatsche...

Harry und Meghan lehnten ab

Wie nun eine Quelle gegenüber "Life & Style" berichtet, zeigten Meghan und Harry kein Interesse daran, Kate und William in den Urlaub zu begleiten: "Kate und William machten Prinz Harry und Meghan ein Friedensangebot, indem sie sie einluden, mitzukommen, aber sie bekamen nicht die gewünschte Reaktion." Ebenfalls heißt es weiter: "Meghan kam mit Tausenden Ausreden, eine davon, dass ihr zwei Monate alter Sohn Archie zu jung sei." Autsch! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie diese Entscheidung nicht bereuen...

Eiszeit zwischen und Herzogin Meghan! Die Situation droht zu eskalieren: