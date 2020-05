Herzogin Meghan & Prinz Harry: Folgenschwere Entscheidung nach 2 Ehe-Jahren!

Reddit this

Oh je! Haben sich Meghan und Harry das gut überlegt? Wie nun enthüllt wurde, sollen die beiden eine zweite Hochzeit planen. Doch damit nicht genug...

Meghan und Harry wollen ihr Jawort auffrischen

Vor fast zwei Jahren gaben sich und während einer Traumzeremonie in Schloss Windsor das Jawort. Danach überschlugen sich regelmäßig die Schlagzeilen über die beiden. Vor knapp sechs Wochen dann das traurige Aus. Der Austritt von Meghan und Harry aus dem Königshaus trat in Kraft. Wie die beiden bekannt gaben, wollen sie ab jetzt ein Leben fern ab der Krone führen. Um diesen neuen Lebensabschnitt gebührend zu feiern, wollen sie deshalb auch ihr Jawort erneuern - zum Unmut der royalen Familie...

Meghan und Harry demütigen die Royales

Wie Meghans beste Freundin, Jessica Mulroney, nun gegenüber "New Idea" berichtet, sollen Meghan und Harry mit der Hochzeitsplanung schon voll beschäftig sein: "Die beiden lieben die Vorstellung von einer intimen Zeremonie mit ihren engsten Freunden und Familienmitgliedern." Doch das Traurige dabei: Harrys Familie soll bei dem Event fehlen. So sollen sie nicht planen, die Queen, sowie Kate und William einzuladen. Autsch! Was die königliche Familie darüber denkt, ist nicht bekannt...

