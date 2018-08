Herzogin Meghan & Prinz Harry: Folgenschwerer Schlussstrich!

Oh je, es wird nicht ruhig um Herzogin Meghan und ihren Harry! Schon vor der Hochzeit musste sich das royale Ehepaar immer wieder Anfeindungen durch Meghans Familie stellen. Vor allem ihr Vater plauderte dabei des Öfteren aus dem Markle-Familienkästchen. Doch damit soll jetzt Schluss sein, dies verkündete zumindest der 74-Jährige gegenüber der Öffentlichkeit...

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Ihr Vater macht den beiden das Leben schwer

Vor und nach der Hochzeit von Herzogin Meghan und wurden immer wieder Schlagzeilen veröffentlicht, in denen sich das frisch gebackene Ehepaar bösen Anfeindungen durch Meghans Familie stellen musste. Vor allem der Vater der ehemaligen "Suits"-Darstellerin machte seiner Tochter das Leben besonders schwer. Regelmäßig wendete er sich mit kuriosen Geschichten an die Medien, in denen er seine Tochter und die Windsors ins Fadenkreuz seiner Vorwürfe nahm. Doch dies soll nun ein Ende haben. Dies beteuert Meghans Vater nun jedenfalls gegenüber der "Sun"...

Herzogin Meghan: Ihr Vater zieht einen Schlussstrich

Wie Meghans Vater nun gegenüber der britischen "Boulevard"-Zeitung berichtet, will er sich aus der Öffentlichkeit vollständig zurückziehen. So erläutert er: "Ich will jetzt in den Urlaub fahren und versuchen irgendwo Frieden zu finden." Reue über die Vergangenheit zeigt er trotzdem nicht. So fügt er hinzu: "Alles, was ich gemacht habe, war Dinge auszusprechen, die ich sagen wollte. Ich wollte nur die Beziehung zu meiner Tochter wiederherstellen." Nun wolle er dem Ganzen allerdings ein Ende setzten: "Ich wünsche meiner Tochter viel Glück und Gottes Segen. Ich rechne nicht damit, von ihr zu hören oder sie wiederzusehen – und das ist okay." Ob sich Thomas Markle an seine Worte hält, ist abzuwarten. Für Meghan und Harry wäre es allerdings ein Segen...