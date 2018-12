Reddit this

Herzogin Meghan und Prinz Harry waren am Dienstag mit weiteren Familienmitgliedern wie und beim alljährlichen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Klar, dass jede Menge Schaulustige auf die warteten. Laut dem Magazin "Hello" mischte auch Fotografin Karen Anvil unter die Menschenmasse. Zwischen Karen und Meghan kam es zu einem kurzen Gespräch. Sie soll Meghan gefragt haben, ob sie schon aufgeregt sei. Meghans überraschende Antwort: „Wir sind aufgeregt. Wir haben es fast geschafft.“

Kommt das royale Baby doch früher?

Ein Kommentar, der für reichlich Spekulationen sorgt. Bisher wurde vom englischen Palast zwar noch kein offizieller Stichtag bekannt gegeben, doch bisher ist man davon ausgegangen, dass es im März oder April soweit ist. Doch Meghans neuester Kommentar lässt vermuten, dass der Nachwuchs schon früher zur Welt kommen könnte. Ist es etwa schon im Januar oder Februar soweit?

Meghan freut sich riesig auf den Nachwuchs

Das wissen bisher wohl nur die werdenden Eltern selbst. Meghan kann es gar kaum erwarten. „Sie war so authentisch. In der Menge hat sie ihren Job als Royal gemacht und Hände geschüttelt und so weiter. Aber als ich sie nach ihrem Baby fragte, hat sie sich total verändert. Sie strahlte und berührte instinktiv ihren Bauch. Es war entzückend“, berichtete ein Fan über das Treffen mit der Herzogin.