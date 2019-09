Herzogin Meghan & Prinz Harry: Große Sorge um Baby Archie!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und ! Obwohl Baby Archie gerade mal vier Monate alt ist, erschüttert nun eine traurige Nachricht die Öffentlichkeit...

Herzogin Meghan: Jetzt bricht ihr Lügen-Konstrukt zusammen!

Meghan und Prinz Harry in Rom

Wie nun durch mehrere Quellen berichtet wird, sollen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry gerade in Rom aufhalten, um die Hochzeit von Meghans Freundin, der Designerin Misha Nonoo und Michael Hess, zu zelebrieren. Eigentlich ein schöner Anlass. Doch jetzt der Schock! Wie durch "Sun" enthüllt wurde, sollen Meghan und Harry ihr Baby nicht mit auf die Reise genommen haben. Während sich die beiden also in der italienischen Hauptstadt aufhalten, ist Archie alleine zu Hause. Für alle Royalisten ein absoluter Schock1 Schließlich ist der kleine Spross noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Doch damit genug...

Meghan ließ Archie schon mal alleine

Erst kürzlich flog Meghan für ein paar Tage nach York, um zu ihrer Freundin Serena Williams zu reisen. Schon damals ließ sie ihr Baby einfach alleine in England zurück. Oh je! Wie lange Meghan und Harry noch in Rom bleiben, ist nicht bekannt. Bleibt somit nur abzuwarten, ob sie ihre nächste Reise mit, oder ohne Baby antreten...

