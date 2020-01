Herzogin Meghan & Prinz Harry: Harte Worte! Doch sie bleiben stark!

Bei und kehrt einfach keine Ruhe ein! Obwohl sich die beiden nach dem "Megxit" eigentlich ein wenig Ruhe wünschten, prasseln jeden Tag neue Schlagzeilen auf die beiden ein, die ihnen das Leben schwer machen. So auch jetzt...

Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Eiszeit! Der Streit spitzt sich zu!

Thomas Markle schießt erneut gegen Harry und Meghan

Das Meghan und ihr Vater Thomas Markle nicht das beste Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nichts Neues. Grund dafür soll vor allem das Verhalten von Thomas sein, da er regelmäßig in der Öffentlichkeit gegen seine Tochter und ihren Ehemann schießt. Doch anstatt sich in Schweigen zu hüllen, wendet sich Thomas nun erneut mit einem schrägen Statement an die Presse. So berichtet er gegenüber "Good Morning Britain": "Ich denke, das hat die Queen verletzt. Sie haben alle verletzt. Und in ein anderes Land ziehen und von dort aus England dienen, das funktioniert niemals. Ich schäme mich etwas für die beiden." Autsch! Worte, die Meghan und Harry sicherlich nicht erfreuen werden. Und das obwohl sich Thomas mit seiner Tochter eigentlich nur Frieden wünscht...

Thomas ist traurig

"Wenn wir uns sehen könnten, würde ich ihr sagen: 'Ich liebe dich. Lass uns hinsetzen und das geradebiegen.' Sie war jahrelang mein größter Schatz, bis sie studieren ging, und selbst dann noch. Ich habe mich entschuldigt für vieles, so oft. Ich würde gerne Frieden schließen mit Harry und meiner Tochter und mein Enkelkind sehen", erklärt der Vater von Meghan weiter. So lange er jedoch weiterhin in dieser Form gegen Harry und Meghan schießt, wird das wohl nie passieren...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?