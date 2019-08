Herzogin Meghan & Prinz Harry: Heimliche Auszeit!

und sind im Urlaubs-Feeling! Wie nämlich jetzt enthüllt wurde, sollen die beiden mit Baby Archie ein paar Tage auf der Balearen-Insel Ibiza verbracht haben. Doch damit nicht genug...

Die royale Familie macht Urlaub

Erst kürzlich kehrten und aus ihrem Familienurlaub von der Paradies-Insel Mustique zurück. Auch die Queen verbringt aktuell einige Tage auf Schloss Balmoral, ihrem Sommersitz. Doch während die anderen Royales ihre Urlaubsziele mit der Öffentlichkeit teilten, verschwanden Prinz Harry und Herzogin Meghan ganz klammheimlich in den Familienurlaub...

Herzogin Meghan & Prinz Harry wollten Ruhe

Wie durch "El País" und "revistavanityfair.es" berichtet wird, sollen Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Baby Archie einige Tage auf Ibiza verbracht haben. Die kleine Familie hat sich bewusst dafür entschieden, ihren Trip geheim zu halten, da sie sich vor den Paparazzi schützen wollten. Was für eine süße Überraschung! Die Sussexs hatten also endlich mal genügend Zeit, um ihre Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Wie es weiter heißt, sollen Harry und Meghan mit Archie gestern wieder in London gelandet sein. Hoffentlich haben sie ihre gemeinsame Auszeit in vollen Zügen genossen...

