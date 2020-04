Herzogin Meghan & Prinz Harry: Herber Schlag für die Queen!

Reddit this

Oh je! Was haben sich Herzogin Meghan und Prinz Harry nur dabei gedacht?

Was für ein bitterer Schlag für Queen Elizabeth! Heute feiert die Monarchin ihren 94. Geburtstag. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch jetzt das Traurige...

Herzogin Kate: Große Sorge! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

William und Kate gratulieren der Queen rührend

Via teilen und zu Ehren von der Queen einen Schnappschuss, mit dem sie ihr zum Geburtstag gratulieren. So kommentieren sie ein Foto, welches sie mit der Monarchin zeigt mit liebevollen Worten: "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, heute einen herzlichen Glückwunsch zum 94. " Für die Queen definitiv eine schöne Überraschung! Doch während Kate und William der Königin herzlich gratulieren, hüllen sich Meghan und Harry in Schweigen.

Meghan und Harry gratulieren bis jetzt noch nicht

Obwohl es bei den Royales mittlerweile üblich ist, dass sich die Mitglieder des Königshauses via Instagram gratulieren, haben es Meghan und Harry bis jetzt noch nicht geschafft, die Monarchin zu ihrem Ehrentag zu beglückwünschen. Für die Königin ein herber Schlag. Schließlich stand sie bei der Entscheidung, dass Harry und Meghan aus dem Königshaus austreten, stets hinter ihrem Enkel und dessen Ehefrau. Ob Meghan und Harry der Königin wohl noch gratulieren? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?