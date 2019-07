Herzogin Meghan & Prinz Harry: Ihr Glück droht zu zerbrechen!

Was ist nur bei den britischen Royales los? Seit geraumer Zeit wird immer wieder darüber berichtet, dass zwischen Prinz Harry und Prinz William Eiszeit herrschen soll. Doch damit nicht genug! Während bei den Briten sonst als absoluter Liebling galt, muss der Sohn von aktuell eine Klatsche nach der anderen verkraften!

Herzogin Kate & Prinz William: Doppelter Grund zur Freude!

Prinz Harry und Prinz William im Streit?

Die Streit-Spekulationen um die beiden Brüder halten sich seit Wochen vehement in der Öffentlichkeit. So heißt es, dass Prinz Harry auf seinen Bruder sauer ist, weil er nicht akzeptiert. Ein Beweis für das gespaltene Verhältnis der beiden Brüder lieferte dann ein -Post von Harry und Meghan zum Geburtstag von , in dem sie dem Thronfolger kurz und knapp ihre Glückwüsche aussprachen. Doch damit nicht genug! Gestern feierte der älteste Sohn von Prinz William, , seinen sechsten Geburtstag und auch für ihn fielen die Glückwünsche von seinem Onkel und seiner Tante eher unterkühlt aus. Für viele Royalisten ein absolutes No-Go!

Harry und Meghan werden angefeindet

Wie via Social Media deutlich wird, sind einige royalen Fans der Meinung, dass Harry und Meghan ihrem Neffen zu seinem Geburtstag einfach zu wenig Respekt zollen. So wettern sie: "Was für eine Schande!!!!!!! Kannst du ihm nicht einmal Geburtstagsgrüße wünschen, die zumindest seinen Namen ansprechen? Eines Tages wird er auch dein zukünftiger König sein", "Er hat einen Namen und einen Titel. Habt etwas Respekt" sowie "Meinen sie Prinz George? Sie haben seinen Namen und seinen Titel vergessen..." Autsch! Was Meghan und Harry über diesen Shit Storm denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu kein Statement ab.

