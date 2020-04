Herzogin Meghan & Prinz Harry: Ihr süßes Geheimnis wurde gelüftet!

Was für Neuigkeiten! Obwohl und in Los Angeles ein Leben fern ab des Medienrummels führen wollen, sorgt die jüngste Enthüllung über die beiden nun für besonders viel Aufsehen...

Herzogin Meghan: Eifersuchts-Drama wegen einer anderen Frau!

Herzogin Meghan und Prinz Harry wollen sich zurück ziehen

Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry die Zusammenarbeit mit einigen britischen Medien beenden wollen. Die beiden wollen in ihrem neuen Leben mehr Privatsphäre genießen und einen großen Bogen um die massive mediale Aufmerksamkeit machen, die in den vergangenen Jahren um sie herrschte. Die jüngste Enthüllung über die beiden dürfte ihnen nun dabei jedoch einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen. Wie nun nämlich behauptet wird, sollen die beiden eine zweite Hochzeitszeremonie in den USA planen...

Meghan und Harry hielten es bis jetzt geheim

Wie nun eine Quelle gegenüber "heatworld.com" berichtet haben soll, wollen Meghan und Harry ein zweites Mal ihre Hochzeit feiern. Doch damit nicht genug! Es soll dabei ganz anders zugehen, als bei ihrer Hochzeit in Schloss Windsor: "Es wird für sie sowohl praktisch als auch spirituell einen brandneuen Start symbolisieren." Der Insider ergänzt: "Beide lieben die Idee einer intimen Barfuß-Zeremonie mit Blick auf den Ozean - ein bisschen wie Meghans erste Hochzeit, aber ohne all das Brimborium und die Party. Natürlich besteht die Gefahr, dass die verärgert sein werden, aber dieser Neuanfang ist für beide wichtig." Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt! Bis jetzt gaben Meghan und Harry dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...

