Es wird nicht ruhig bei und ! Seit ihren Interviews, im Rahmen der Dokumentation "An African Journey", überschlagen sich die News zu dem royalen Paar. Wie es jedoch hinter verschlossener Schloßtür aussieht, war lange unklar - bis jetzt!

Prinz William: Große Sorge!

Harry und Meghan setzen klares Zeichen

Obwohl es für die Royales eigentlich unüblich ist, dass sie sich zu privaten Belangen äußern, wendeten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan bei "An African Journey" mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit und berichteten, wie sehr ihnen das Leben im Zeichen der Krone und der damit verbundenen Medienrummel zu schaffen macht. Für viele Royalisten ein absoluter Affront. Aber auch hinter den Palastmauern sollen die Interviews von Harry und Meghan für jede Menge Trubel gesorgt haben. Viele Palastmitarbeiter sollen so erzürnt von den Worten der beiden gewesen sein, dass sich Harry und Meghan angeblich immer wieder neuen Anfeindungen stellen mussten. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Blicke hinter die Palastmauern

Wie nun ein Insider berichtet, ist an den Lügen, die über das Verhalten gegenüber Meghan und Harry kursieren, absolut nichts dran. So erklärt die Quelle gegenüber "Daily Mail": "Die Wahrheit ist, dass niemand 'anti' Harry und Meghan eingestellt ist und niemand gegen sie berichtet." Ebenfalls fügt er hinzu, dass "ein großes Mitgefühl herrsche, dass sie sich beide in einer solch schwierigen Situation befinden." Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

