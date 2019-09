Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! Seit Wochen müssen sich die beiden immer wieder einer Reihe von Negativ-Schlagzeilen stellen! Nun die nächste Hiobsbotschaft von dem royalen Paar...

Herzogin Meghan: Einsam und verlassen! Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Harry verlor an Beliebtheit

Obwohl Prinz Harry stets zu den beliebtesten royalen Familienmitgliedern gehörte, verlor er seit der Hochzeit mit Herzogin Meghan immer mehr an Ansehen. Der Grund: Meghan eckt mit ihrer Attitude ständig an. So fällt auch das Urteil eines Palast-Insiders einfach nur verheerend aus: "Sie sind total skrupellos. Harry war der beliebteste Royal, bevor er Meghan im vergangenen Jahr heiratete. Aber sie ist ein Albtraum! Sie verbreitet nur Chaos, indem sie die königlichen Regeln und das Protokoll ignoriert, und ihre unmöglichen Forderungen führten dazu, dass eine Reihe Angestellte gekündigt haben." Autsch! Doch damit nicht genug...

Meghan nutzt Harry nur aus

Wie der Insider weiter wissen will, soll schon seit längerem hinter vorgehaltener Hand im Palast darüber getuschelt werden, dass Meghan ihrem Harry nur etwas vormacht und ihn nur ausnutzt. Bestes Beispiel, Meghans Wunsch ein Haus in zu kaufen: "Die Wahrheit ist, dass der Umzug nach Hollywood immer Teil von Meghans geheimen Masterplan war. Sie hatte nie vor, Vollzeit in London zu leben. Sie hat sich einen reichen Prinzen geangelt und ist Herzogin geworden - aber sie will auf ihrem Territorium wie eine Queen leben." Oh je! Wie es wohl mit Meghan und Harry weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...

