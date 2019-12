Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt ist alles anders!

Seit Wochen erschüttern immer wieder eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen um Herzogin Meghan und Prinz Harry die Öffentlichkeit. Doch jetzt die Überraschung! Sie bekommen nun Verstärkung aus den eigenen Reihen...

Die Royales sind genervt

Aktuell befinden sich und mit Baby Archie in den USA, um dort die Feiertage mit Meghans Mutter Doria zu verbringen. Wie es heißt, sollen sie die Zeit ebenfalls nutzen, um sich von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen. Meghan und Harry sorgte nämlich mit ihren Enthüllungs-Interviews -sie sprachen darüber, wie sehr ihnen das Leben im Zeichen der Krone manchmal zusetzt- für einen handfesten Affront im Königshaus und zogen vor allem den Zorn von , , und der Queen auf sich. Umso schöner somit, die neuste Nachricht für Meghan und Harry...

Meghan und Harry bekommen Unterstützung

Wie nun Sarah Ferguson, die Ex von Prinz Andrew, berichtet, tun ihr Meghan und Harry von ganzem Herzen leid. So erklärte sie laut "Daily Mail": "Ich hasse Mobbing und es tut mir so leid, dass (Harry und Meghan) so leiden müssen. Ich habe das selbst durchmachen müssen und es geht mir auch jetzt noch so." Ob die Worte von ihrem Neffen Harry und Meghan wohl neuen Aufschwung geben? Bis jetzt äußerte sich das royale Paar jedenfalls noch nicht dazu...

