Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! Erst vor einigen Tagen erschienen die Enthüllung-Interviews der beiden, in denen sie erläuterten, dass ihnen das Leben im Zeichen der Krone ganz schön zu schaffen machen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinz Harry & Prinz William: Unerwartete Wende! Auf einmal ist alles anders!

Herzogin Meghan und Prinz Harry durchleben schwere Zeiten

Eigentlich könnte zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry alles so schön sein, wären da nicht eine Reihe von royalen Verpflichtungen, die einen dunklen Schatten über ihr Liebes-Glück werfen. Wie Meghan in der Dokumentation "An African Journey" berichtet, leidet sie teilweise enorm unter dem Druck, der durch die königliche Familie sowie die Öffentlichkeit aufgebaut wird. Doch während ihr Harry sonst immer den Rücken stärkte, soll es nun auch zwischen den beiden heftig gekracht haben...

Harry bereut die Hochzeit

Wie nun eine Quelle aus Palastkreisen berichtet, soll es aktuell zwischen Harry und Meghan alles andere als rosig aussehen. So erläutert Royal-Expertin Angela Mollard in ihrem Podcast " ": "In ihrem Leben gibt es viele Konflikte. Sie müssen eine Ehe haben, die stärker ist als die meisten anderen. Und ich denke, das wird sehr, sehr schwer." Autsch! Ob Harry und Meghan diese Hürde wohl meistern werden! Wir können gespannt sein...

