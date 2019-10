Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Es wird nicht ruhig bei und ! Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass die beiden in die USA umziehen wollen. Zuletzt war sogar von Kanada die Rede. Doch was ist dran an den Spekulationen?

Meghan und Harry haben genug!

Obwohl Harry stets hohe Popularität genoss, muss sich der Prinz seit der Hochzeit mit Herzogin Meghan immer wieder einer Reihe von Negativ-Schlagzeilen stellen. Vor allem Meghan gerät dabei ständig ins Kreuzfeuer der Presse. Es ging jetzt sogar soweit, dass Harry gegen die "Mail on Sunday" Klage erhob, da diese einen Brief von Meghan an ihren Vater veröffentlichte. Doch ziehen es die beiden wirklich in Erwägung umzuziehen?

Wollen Meghan und Harry umziehen?

Wie nun Royal-Reporter Arndt Stiegler erklärt, wäre ein Umzug von Harry und Meghan undenkbar. So erläutert er gegenüber "Gala": "Wenn Queen Elizabeth eines Tages stirbt, beginnt eine neue Zeitrechnung in der britischen Monarchie. und Herzogin Camilla werden als König und Queen Consort folgen, aber in diesen Rollen sicherlich nicht die Sympathieträger Königshauses sein. Die der sind die jüngere Generation, also , Herzogin Catherine, Prinz Harry, Herzogin Meghan und die Kinder der Paare. Sie alle werden für die Popularität und damit für den Fortbestand der Monarchie unverzichtbar sein." Ob Meghan und Harry dies wohl für ihre Entscheidung berücksichtigen werden? Wir können gespannt sein...

