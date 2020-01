Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt kommt endlich die Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Seit der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan müssen sich die beiden immer wieder Vorwürfen stellen, dass sie einen zu verschwenderischen Lebensstil führen würden. Die jüngste Enthüllung über das royale Paar wirft nun jedoch einen ganz neuen Schatten auf die beiden...

Herzogin Kate: Rivalin aufgetaucht! Sie steht vor einem Scherbenhaufen

Meghan und Harry werden mit Kate und William verglichen

Während regelmäßig in Looks zum günstig Preis zu sehen ist, besticht vor allem durch ihre Designer-Garderobe. Für das britische Volk ein absolutes "No-Go". Auch die Renovierung von "Frogmore Cottage", dem neuen Eigenheim von Harry und Megahn, verschlang Millionen. Doch das die beiden auch ganz anders können, zeigt nun ein Blick auf die Weihnachtsgeschenke-Liste für ihren kleinen Sohn Archie.

Meghan und Harry machen bescheidene Geschenke

Wie nun ein Insider gegenüber "US-Weekly" verraten haben soll, sollen Meghan und Harry bei der Geschenkwahl für Baby Archie auf ein kleines Budget geachtet haben. So sollen die beiden ihrem kleinen Sohn zum Fest der Liebe lediglich Bücher, Bausteine und ein Bällebad für Babys geschenkt haben. Wie süß! Von einem verschwenderischen Lebensstil kann also nicht die Rede sein. Aktuell befindet sich die junge Familie noch in Kanada. Wann sie zurück nach Großbritannien fliegen, ist noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt auf ihren nächsten öffentlichen Termin!

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?