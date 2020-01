Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt meldet sich Thomas Markle zu Wort!

Es war die Schock-Nachricht zum Anfang des Jahres: Meghan und Harry werden ihre Rolle aus dem Königshaus abtreten. Nicht nur für die königliche Familie ein absoluter Schock! Auch Meghans Vater Thomas Markle zeigt sich sichtlich betroffen...

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt ist erstmals von Scheidung die Rede!

Meghan und ihr Vater haben kein Kontakt

Seit Monaten soll zwischen und Thomas Markle Funkstille herrschen. Wie es heißt, soll vor allem das Fehlverhalten von Thomas der Grund dafür sein. Immer wieder wendete sich der Vater von Meghan an die Öffentlichkeit und schoss gegen seine berühmte Tochter. Für Meghan und auch für die königliche Familie einfach unhaltbar, sodass Meghan einen Kontaktabbruch in Kauf nahm. Nichtsdestotrotz lässt es sich Thomas Markle nicht nehmen, ein Statement zu dem Austritt von Meghan und Harry aus dem Königshaus abzugeben...

Thomas Markle wendet sich an die Öffentlichkeit

Wie Meghans Vater nun berichtet, kann er einfach nicht glauben, dass seine Tochter und diesen Schritt gewagt haben. So erklärt er gegenüber "Daily Mail": "Ich sage einfach, ich bin enttäuscht." Oh je! Was Meghan und Harry wohl darüber denken? Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu! Wir können also weiterhin gespannt sein, wie es für das ex royale Paar weiter geht...

