Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt treiben sie es auf die Spitze!

Oh je! Was ist nur bei Herzogin Meghan, Prinz Harry und Herzogin Kate sowie Prinz William los? Die jüngste Enthüllung über die britischen Royales wirft nun einen dunklen Schatten über das Königshaus...

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Erst gestern wurde bekannt gegeben, dass Harry und Meghan offiziell aus "The Royal Foundation" raus sind. Verantwortlich für die Trennung soll ein erbitterter Streit zwischen Kate und William mit Harry sowie Meghan sein. Doch damit nicht genug...

Queen Elizabeth: Drama im Familien-Urlaub

Die britischen Royales sind in Balmoral

Wie jedes Jahr, verbring die Queen auch diesmal von August bis Oktober ungefähr 12 Wochen auf Schloss Balmoral in Schottland. Für die königliche Familie eigentlich ein schöner Anlass, um der Königin einen Besuch abzustatten und ein paar gemeinsame Tage zu verbringen. Doch jetzt der Schock! Obwohl William und Kate gerade in einem Landsitz auf dem Gelände von Schloss Balmoral weilen, ist es fraglich, ob Harry und Meghan auch nach Schottland reisen. Und das aus einem ganz bestimmten Grund...

William und Harry haben sich nichts mehr zu sagen

Laut "UK"-Express" soll die Kluft zwischen William und Harry mittlerweile so tief sein, dass die beiden keine gemeinsame Zeit mehr unter einem Dach verbringen können. Vor allem der Streit zwischen Kate und Meghan soll dafür verantwortlich sein, dass sich die Brüder immer mehr voneinander entfernen. Aus diesem Grund sollen Kate und William auch nicht in Balmoral wohnen, sondern in dem Anwesen, um Harry und Meghan, im Falle eines Besuches, nicht über den Weg zu laufen. Autsch! Ob dies jedoch überhaupt passieren könnte, ist fraglich. Wie nämlich weiter berichtet wird, soll es ziemlich unwahrscheinlich sein, dass Meghan und Harry überhaupt nach Balomoral reisen werden, so lange Kate und William da sind. Oh je! Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

