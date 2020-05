Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jubel-News! Es wird ein Mädchen!

Na das ist mal eine Überraschung! Während in der letzten Zeit vor allem Negativ-Schlagzeilen um Prinz Harry und Herzogin Meghan die Runde machten, überraschen die beiden jetzt mit einer zuckersüßen Baby- !

Herzogin Meghan und Prinz Harry im Baby-Glück

Wie nun berichtet wird, können Meghan und Harry schon bald ihre Baby-Glückwünsche aussprechen! So wird der Ex-Mann von Meghan, Trevor Engelson, Vater. Via teilt der 43-Jährige ein Foto von sich und seiner zweiten Ehefrau Tracey Kurland, welches ihren Baby-Bauch zeigt und kommentiert dazu: "Das Beste, was ich je produziert habe." Doch damit nicht genug! Auch das Geschlecht gibt Trevor bekannt. So verrät der Ex von Meghan, mit dem sie von 2011 bis 2013 verheiratet war, dass er ein Mädchen bekommt. Was für wundervolle Neuigkeiten! Doch wie sieht es mit der Baby-Planung bei Harry und Meghan aus?

Meghan plaudert über Baby Nummer 2

Erst neulich verriet eine Quelle gegenüber "Daily Mail", dass sich Meghan nichts sehnlicher wünscht, als ein kleines Geschwisterchen für Baby Archie. Vor allem soll sie sich wünschen, dass Archie endlich jemanden zum Spielen haben soll: "Sie sagte, er sei ein Energiebündel und spiele lieber, als zu schlafen." Ob Meghan und Harry ihre Baby-Planung durch die Schwangerschaft von Tracey Kurland vorantreiben werden? Wir können definitiv gespannt sein!

