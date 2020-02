Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jubel! Zuckersüße News nach Rücktritt!

Huch, damit haben die Fans von Herzogin Meghan und Prinz Harry definitiv nicht gerechnet. Während die beiden aktuell noch in Kanada weilen, sollen sie schon bald wieder ihre Rückreise ins Königreich antreten.

Meghan und Harry wollen in Kanada leben

Kurz nach dem "Megxit" wurde schnell bekannt gegeben, dass Harry und Meghan ein zweites Standbein in Kanada aufbauen wollen. So flog Meghan schon in ihre neue Wahlheimat, während Harry im Königreich mit seiner Familie noch die Verhandlungen über den "Megxit" führte. Kurze Zeit später folgte auch er seiner Frau. Doch jetzt die Überraschung! Wie nun enthüllt wurde, soll die Queen die beiden aufgefordert haben, schon bald nach Großbritannien zurück zu kehren. Doch warum?

Meghan und Harry haben immer noch Pflichten

Obwohl Harry und Meghan mit ihrem Rücktritt aus dem Königshaus auch ihre königlichen Ämter niederlegten, bat die Königin die beiden, im März an einem ganz besonderen Termin teilzunehmen: dem Commonwealth Service. So berichtet nun Roya Nikkhah, die royale Berichterstatterin von "The Sunday Times", via "Twitter: "Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden bald mit Archie auf Antrag der Königin nach Großbritannien zurückkehren, um am 9. März gemeinsam mit der königlichen Familie dem Commonwealth Service beizuwohnen." Wie schön! Vor allem ihre Fans werden sich über diese zuckersüße freuen! Wie lange die junge Familie wohl im Königreich bleiben wird? Wir können gespannt sein...

