Herzogin Meghan & Prinz Harry: Juhuu! Baby Nummer 2!

Es wird nicht ruhig bei und ! Morgen tritt der "Megxit" in Kraft und die beiden sind offiziell keine Mitglieder des Königshauses mehr. Doch damit nicht genug...

Herzogin Kate: Eine Affäre schlägt hohe Wellen in London!

Herzogin Meghan bekommt neues Angebot

Schon kurz nach der Bekanntgabe, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry das Königshaus verlassen, machte die Meldung die Runde, dass Meghan nach dem "Megxit" wieder als Schauspielerin vor der Kamera stehen möchte. Vor einigen Tagen dann die tolle Botschaft! Wie es heißt, soll die ein Angebot erhalten haben und somit wieder zu ihren Schauspielwurzeln zurückkehren. Doch damit nicht genug! Auch privat ist bei Harry und Meghan einiges los...

Herzogin Meghan und Prinz Harry im Baby-Glück

Obwohl Harry und Meghan erst vor knapp einem Jahr Eltern von ihrem süßen Archie wurden, sollen sie mit dem Gedanken spielen, noch ein zweites Kind zu bekommen. So erklärt nun eine Quelle gegenüber "US Weekly": "Sie wollen es bald ernsthaft probieren. Sie möchten aber erst einmal in Ruhe in ihrer neuen Umgebung ankommen und Archie so viel Aufmerksamkeit geben, wie nur möglich." Wie süß! Wann es wohl so weit ist? Wir freuen uns schon jetzt!

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?