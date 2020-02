Reddit this

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Pleite! Sie sind am Ende!

Bittere Neuigkeiten von Herzogin Meghan und Prinz Harry! Wie nun enthüllt wurde, sollen die beiden finanziell am Ende sein...

Es wird nicht ruhig bei Herzogin Meghan und Prinz Harry! Vor gut einem Monat wurde bekannt gegeben, dass die beiden das Königshaus verlassen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Meghan und Harry sind in Kanada

Seit ihrem Austritt aus dem Königshaus weilen und in Kanada. Wie es heißt, wollen sie sich dort ein zweites Standbein aufbauen, um fern ab der royalen Verpflichtung zu leben. Doch jetzt der Schock! Obwohl Harry und Meghan gerade mal seit knapp einem Monat aus dem Königreich verschwunden sind, sollen sie schon jetzt unter massiven finanziellen Problemen leiden. Wie es heißt, sollen sie ohne die Unterstützung durch den britischen Staat überhaupt nicht zurecht kommen und schon jetzt einen beachtlichen Schuldenberg aufgebaut haben...

Meghan und Harry sind pleite

Wie nun eine Quelle gegenüber US-"InTouch" berichtet haben soll, sollen Meghan und Harry in kürzester Zeit hoch verschuldet sein: "Seitdem sie England verlassen haben, rinnt das Geld Harry und Meghan nur so durch die Finger. Sie sind schon gut sechs Millionen Dollar im Minus," Die Quelle ergänzt: "Sie versuchen verzweifelt, Geld zu verdienen, um aus den Schulden heraus zu kommen." Autsch! Ob die Queen den beiden wohl in dieser brenzligen Situation helfen wird?

