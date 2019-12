Herzogin Meghan & Prinz Harry: Plötzliche Wende! Jetzt ist alles anders!

Wie schön! Nachdem Herzogin Meghan und Prinz Harry in die vergangenen Wochen immer wieder für ihre Enthüllungs-Interviews kritisiert wurden, erhalten sie nun öffentlichen Zuspruch.

Meghan und Harry durchleben harte Zeiten

Wie Meghan und Harry in der Dokumentation "An African Journey" berichteten, fällt ihnen das Leben im Zeichen der Krone manchmal schwerer, als erwartet. Für das Königshaus ein absoluter Affront! Schließlich ist es für die Royales absolut unüblich, dass sie sich öffentlich zu privaten Belangen äußern. Vor allem die Queen, und auch sollen vor Wut geschäumt haben. Umso schöner somit, dass Harry und Meghan nun von Justin Welby, dem Erzbischof von Canterbury, der die beiden 2018 traute, Zuspruch erhalten.

Meghan und Harry bekommen Unterstützung

Wie Justin Welby nun in einem Radio-Interview bei "Radio Five Live" berichtet, findet er es nicht ok, wie Meghan in der Öffentlichkeit dargestellt wird: "Diese Art der Darstellung von ihr manchmal. Sie ist eine Person mit großer Menschlichkeit und tiefer Sorge um Menschen, die ihre Rolle mit jedem Bisschen auszufüllen versucht. Ich denke, sie ist eine bemerkenswerte Person." Wow! Ehrliche Worte, die Meghan und Harry sicherlich freuen werden. Bleibt somit nur zu hoffen, dass bald wieder mehr Ruhe bei den Windsors einkehrt...

