Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sensationelle Adoptions-Pläne!

Es ist diese eine Leidenschaft, die beide teilen, und die Prinzessin Diana († 36) sicher so stolz gemacht hätte: Harry (33) und Meghan (37) engagieren sich aufopferungsvoll für die Menschen in Afrika.

Jetzt gibt es sogar Gerüchte, das Paar wolle ein Kind von ihrem Lieblingskontinent adoptieren. „Ich kann es kaum erwarten. Ich liebe Kinder“, erklärt Harry verheißungsvoll. Und auch seine Gattin ist sicher nicht abgeneigt: „Selbstverständlich wollen wir irgendwann eine Familie gründen“, heißt es.

Harry und Meghan im Baby-Fieber

Seit 2004 hat sich Harry bereits dem fünfjährigen Waisenjungen Mutsu Potsane in Lesotho angenommen. Ihm stattet der Queen-Enkel gleich mehrmals im Jahr einen Besuch ab und beweist jedes Mal, dass er das Papa-Gen in sich trägt. Auch seine Nichte Charlotte (3) und Neffe (5) konnten davon schon profitieren. Für sie ist sich der Royal nicht zu schade, auch in schickem Anzug über den Rasen des Palastgartens zu wirbeln.

Herzogin Meghan: 3 Monate nach der Hochzeit wird ihr größter Traum wahr!

Gerade sollen Harry und Meghan übrigens die Clooneys in deren Feriendomizil Italien besucht haben. Ob sie sich bei den Zwillingseltern etwa Tipps geholt haben?