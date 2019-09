Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie feiern Hochzeit mit Misha Nonoo

Reddit this

Strahlender Auftritt! Herzogin Meghan und Prinz Harry feiern in Rom die Hochzeit von Misha Nonoo und Michael Hess!

Royale Date Night!

Auch royale Eltern legen mal eine Baby-Pause ein: und begeistern die Fans mit ihrem Besuch in Rom, um dort mit Freundin Misha Nonoo Hochzeit zu feiern!

In Feierlaune: Herzogin Meghan und Prinz Harry in Rom. Foto: dpa

Mit Katy Perry & Co.: Meghan und Harry feiern Promi-Hochzeit in Rom

Wie erste Aufnahmen zeigen, trafen Meghan und Harry am heutigen Samstag in der Hochzeitslocation von Freundin und Star-Designerin Misha Nonoo und Michael Hess ein und überzeugten dabei im Partnerlook in Schwarz.

Besonders Meghan begeisterte die Fans dabei in einem Valentino-Kleid mit transparentem Jäckchen und lachte fröhlich in die Kameras.

Neben dem royalen Duo konnte die Hochzeit der Designerin dabei noch mit zahlreichen anderen Promi-Gästen aufwarten: So standen auch Sängerin , -Star , Model Karlie Kloss, Prinzessin Beatrice, US-Comedian James Cordon sowie US-Präsidententochter auf der starbesetzten Gästeliste.

Wie es heißt, glänzten Prinz Harry und seine Meghan besonders bei der Anreise mit Bodenständigkeit: Nach vorheriger Kritik an ihren Flügen im Privatjet soll das royale Paar nun in einem normalen Linienflug nach Rom gereist sein.