Herzogin Meghan & Prinz Harry: SIE hat alles kaputt gemacht!

Oh je! Was ist nur bei und los? Seit ihrem Austritt aus dem Königshaus überschlagen sich die Negativ-Schlagzeilen um die beiden. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Kate: Jetzt würgt ihr Herzogin Meghan aus Kanada eins rein!

Meghan isoliert Harry

Aktuell weilen Meghan und Harry mit ihrem Baby Archie in Kanada. Wie es heißt, soll sich die Familie dort von den Strapazen des "Megxits" erholen. Doch jetzt der Schock! Wie nun einige Insider berichten, soll Meghan ihrem Harry einfach keine Ruhe gönnen. So soll sie ihm nicht nur einen strengen Diät-Plan auferlegt haben, sondern ihm ebenfalls eine Haartransplantation ans Herz gelegt haben. Autsch! Aber nicht nur bei Harrys Aussehen hat Meghan ihre Finger im Spiel...

Meghan hat alles kaputt gemacht

Wie es nun durch Königshofbiografin Angela Levin laut "Daily Mail" heißt, soll Meghan für Harry einfach nicht gut sein: "Wie die Schneekönigin hat Meghan einen Eissplitter in Harrys Herz hinterlassen." Sie erklärt, dass Harry seine Großmutter früher nie so behandelt hätte und ein Rücktritt aus dem Königshaus für ihn niemals eine Option gewesen wäre. Oh je! Ob wohl jemals wieder Ruhe bei den britischen Royales einkehren wird? Wir können gespannt sein...

