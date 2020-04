Herzogin Meghan & Prinz Harry: "Sie hat ein gebrochenes Herz"

Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! Gerade erst konnten die beiden den "Megxit" hinter sich lassen. Nun stehen sie schon vor der nächsten Herausforderung...

Meghan ist traurig

Seit einigen Tagen wohnen Meghan und Harry mit Baby Archie in Los Angeles. Die junge Familie wollte dort ein neues Leben nach dem "Megxit" beginnen. Vor allem Meghan soll alles dafür gegeben haben, um wieder in ihrer alten Heimat zu wohnen, da sie wieder in der Nähe ihrer Mutter Doria Ragland sein wollte. Doch wie nun eine Quelle berichtet, soll die ihrer Mama seit ihrem Umzug nach Los Angeles noch nicht gesehen haben. Der Grund: Corona! So berichtet nun der Insider gegenüber "Sun": Meghan hat "ein gebrochenes Herz". Weiter heißt es: "Aufgrund ihres Alters muss Doria offensichtlich vorsichtig sein und Meghan und Harry halten sich strikt an alle formalen Richtlinien, wenn es um den Coronavirus geht." Aber auch beruflich muss Meghan aktuell zurück stecken...

Meghan kann nicht arbeiten

"Sie hatte eine große Konferenz mit all ihren Agenten und hat ihnen gesagt, dass sie im Moment für keine schauspielerischen Rollen in Betracht gezogen werden möchte", so die Quelle weiter. Für die junge Familie alles andere als leicht. Schließlich wollte Meghan mit der Schauspielerei ein wenig Geld verdienen, um die Schulden zu begleichen, die die beiden nach ihrem Austritt aus dem Königshaus an die britischen Steuerzahler zurück zahlen müssen. Wie es für Meghan und Harry wohl in den nächsten Wochen weiter geht? Wir können gespannt sein...

