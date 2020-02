Reddit this

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie schweben in großer Gefahr!

Seit dem "Megxit" machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Harry und Meghan nach Kanada umsiedeln wollen. Die jüngste Info wirft nun jedoch ein neues Licht auf ihre Wohnort-Wahl! Wie es heißt, sollen Meghan und Harry mit dem Gedanken spielen, nach Los Angeles auszuwandern. Und genau das könnte ihnen nun zum Verhängnis werden...

Wollen Meghan und Harry nach Los Angels ziehen?

Wie nun enthüllt wurde, sollen Meghan und Harry aktuell in Los Angeles nach einer neuen Bleibe suchen. So erklärt Justin Sylvester von "E! ": "Sie wussten, dass sie nach L.A. ziehen würden. Sie wollten nur Kanada sagen, weil es zum Commonwealth gehört." Ebenfalls soll Meghan mit dem Gedanken spielen, wieder als Schauspielerin zu arbeiten. Doch jetzt der Schock! Wie Justin weiter erklärt, könnten Meghan und Harry im Falle eines Umzugs in großer Gefahr schweben...

Ein Umzug nach Los Angeles wäre für Meghan und Harry nicht gut

Gegenüber "New Idea" vertritt Justin die Meinung, dass ein Umzug von Meghan und Harry nach Los Angeles das reine "Chaos" bedeuten würden. Er ergänzt: "Wir lieben ein gemischtrassiges Paar hier, aber bitte komm nicht hierher." Was genau er mit dieser Aussage meint, will Justin jedoch nicht verraten. Bleibt somit nur noch abzuwarten, wie sich Harry und Meghan entscheiden werden. Wir können gespannt sein...

