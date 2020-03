Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie ziehen einen radikalen Schlussstrich!

Es wird nicht ruhig bei und ! Erst kürzlich absolvierten die beiden ihre letzten Termine als Royals. Nun die nächste Neuigkeit...

Herzogin Meghan & Prinz Harry müssen Titel abgeben

Obwohl Meghan und Harry erst im vergangen Jahr ihre eigene "Marke" Sussex-Royal gründeten, wurden den beiden von der Queen angeordnet, dass sie unter diesem Titel ihre gemeinnützige Arbeit nicht fortsetzen können. Wie es heißt, dürfen die beiden das Wort "Royal" nicht länger mit sich in Verbindung bringen, da sie ab dem 01.04.2020 keine offiziellen Mitglieder des Königshauses mehr sind. Autsch! Doch für Meghan und Harry kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Harry und Meghan arbeiten auf Hochtouren

Wie nun durch "Telegraph" berichtet wird, sollen gerade Berater der Stanford Universität daran arbeiten, ein genaues Konzept für Meghan und Harry und ihre Wohltätigkeitsarbeit zu entwerfen. Die beiden wollen eine neue globale Stiftung in Nord-Amerika starten und ihre alte Wohltätigkeitsorganisation "Sussex Royal, the Foundation of the Duke and Duchess of Sussex" notgedrungen auflösen. Wie sie ihre neue Organisation nennen wollen, ist noch nicht bekannt. Meghan und Harry äußerten sich bis jetzt noch nicht dazu.

