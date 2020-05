Herzogin Meghan & Prinz Harry: Süße News zum 2. Hochzeitstag!

Wie schön! Gestern feierten Meghan und Harry ihren zweiten Hochzeitstag! Doch wie haben die beiden ihren großen Tag zelebriert?

Meghan und Harry wollen ihr Jawort auffrischen

Wie vor einigen Tagen berichtet wurde, wollen Meghan und Harry sich in ihrer neuen Wahlheimat Los Angeles ein zweites Mal das Jawort geben. Die beiden wollen in einer kleinen Zeremonie ihre Liebe erneut besiegeln. Doch das Traurige dabei: die königliche Familie soll diesmal nicht mit von der Partie sein. Doch Meghan und Harry scheinen diese Tatsache gelassen zu nehmen. So haben sie auch gestern ihren Hochzeitstag ganz alleine mit Baby Archie gefeiert. So lüftet eine Quelle nun ihr süßes Geheimnis, wie sie ihr Jubiläum verbracht haben...

Meghan und Harry blieben privat

Wie nun eine Quelle gegenüber "Harper's Bazaar" erklärt, wollten sich Harry und Meghan zu ihrem Hochzeitstag eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen: "Sie haben dafür gesorgt, dass sie an diesem Tag keine Arbeit haben und keine Meetings oder Anrufe im Terminkalender stehen." Weiter fügt die Quelle hinzu: "Wie alle anderen befinden auch sie sich im Moment noch in Heim-Quarantäne, also verbringen sie ihre Zeit einfach nur zusammen zu Hause, wo sie es sich gemeinsam schön machen."

