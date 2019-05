Herzogin Meghan & Prinz Harry: Traurige Trennung nach der Geburt

Reddit this

Am 6. Mai erblickte Master Archie Harrison Mountbatten -Windsor das Licht der Welt. Ganz England ist seit dem völlig aus dem Häuschen. Aber so groß die Freude ist, der kleine Master muss schon drei Tage nach der Geburt auf seinen Papa verzichten...

Archie Harrison Mountbatten-Windsor: Diesen Titel trägt der Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Traurige Trennung

Nur drei Tage nach der Geburt lässt seine kleine Familie nämlich alleine! Der Royal ist nach Holland gereist, wo er den Countdown für die Invictus Games 2020 eröffnet. Eigentlich sollte er schon am 8. Mai dorthin reisen, doch wegen der Geburt und anderen Terminen hat sich die Reise verschoben. Jetzt ist er trotzdem weg und Meghan ist alleine mit Söhnchen Archie in England geblieben. Naja, zumindest ohne Mann. Genug unterstützung bekommt sie trotzdem, so steht ihr beispielsweise Mama Doria zur Seite.

Wie schwer fällt Prinz Harry diese Reise?

Prinz Harry dürfte die Reise jedenfalls ziemlich schwer fallen. Denn welcher frischgebackene Papa lässt sein Kind so gerne nach der Geburt alleine. Er würde sicher am liebsten jede Sekunde mit seinem Baby verbringen. Aber wenn die Pflicht ruft, kann man eben nichts machen...