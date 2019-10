Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trauriger Abschied!

Es wird nicht ruhig bei und ! Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Harry gegen die "Mail on Sunday" Klage erhebt, da diese die Privatsphäre von Meghan verletzte. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinz Harry: Erschütternde Gefühls-Beichte!

Meghan und Harry stehen im Kreuzfeuer

Seit ihrer Hochzeit im Mai vergangen Jahres vergeht kaum eine Woche, in der sich Harry und Meghan nicht neuen Negativ-Schlagzeilen stellen müssen. Für Harry definitiv zu viel! So entschied er sich dazu, gegen die "Mail on Sunday" Klage zu erheben, da diese einen Brief von Meghan an ihren Vater veröffentlichten. Doch auch danach wurde es nicht ruhiger um die beiden. Meghan und Harry sollen deswegen mittlerweile sogar so weit sein, dass sie über einen Umzug nachdenken sollen...

Gehen Harry und Meghan nach Kanada?

Wie nun ein Insider gegenüber "US Weekly" berichtet haben soll, sollen Meghan und Harry den Plan hegen, nach Kanada umzuziehen. Die beiden sollen diesen Schritt wagen, um endlich Ruhe zu finden. Schon in den letzten Wochen wurde darüber spekuliert, ob die beiden nach Los Angeles auswandern. Jetzt soll Kanada das neue Traum-Domizil der beiden sein. Was an den Gerüchten jedoch dran ist und ob Meghan und Harry diesen Schritt wirklich wagen, ist nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?