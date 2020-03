Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trennung! Der Palast macht es offiziell!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Am 31.03. tritt der "Megxit" in Kraft und Harry und Meghan sind nicht mehr offizielle Mitglieder der königlichen Familie. Doch wie nun enthüllt wurde, hat der Hof die beiden schon jetzt gestrichen...

Herzogin Meghan: Paukenschlag in London! Die königliche Familie ist geschockt!

Meghan und Harry absolvieren letzten Termine

In den letzten Tagen waren und dabei zu beobachten, wie sie ihre letzten Termine als antraten. Für alle Royalisten definitiv eine echte Sensation! Schließlich haben sich Meghan und Harry das letzte Mal im Januar in der Öffentlichkeit gezeigt, bevor sie ihre Zelte in Großbritannien abbrachen und nach Kanada flogen. Doch jetzt der Schock! Obwohl der "Megxit" erst Ende März in Kraft treten soll, hat der Palast sie schon jetzt verbannt...

Meghan und Harry sind verschwunden

Wie nun durch einen Blick auf die Internet-Seite des Hofes deutlich wird, sind Meghan und Harry als Mitglieder der königlichen Familie bereits verschwunden. Obwohl der "Megxit" erst in drei Wochen in Kraft tritt, macht der Palast die Trennung der beiden damit schon jetzt offiziell! Oh je! Was Meghan und Harry darüber denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben die beiden dazu noch kein Statement ab. Ob diese Tatsache an Prinz Harry allerdings so spurlos vorüber geht, ist zweifelhaft...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?