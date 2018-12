Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trennung zu Weihnachten!

Kriselt es etwa zwischen und ? Werden ihnen die Schlagzeilen und der Ärger mit ihrer Familie zu viel? Was ist der Grund dafür, dass sie sich ausgerechnet an Weihnachten trennen?

Prinz Harry: Erschütternder Angriff von Thomas Markle

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Darum sind die Weihnachten getrennt

In der Beziehung des royalen Traumpaares ist alles in Ordnung. Die beiden müssen einfach nur einer alten Tradition nachgehen. Denn bei den ist es Brauch, dass die Männer und die Frauen am Weihnachtsmorgen nicht in einem Raum sind. Die erste Mahlzeit des Tages wird nicht mit dem anderen Geschlecht zu sich genommen. Und so wird auch Herzogin Meghan auf ihren Harry verzichten müssen.

"Am Weihnachtstag entscheiden sich die Damen normalerweise für ein leichtes Frühstück mit geschnittenen Früchten, halber Grapefruit, Toast und Kaffee, das in ihre Zimmer geliefert werden", bestätigt auch der ehemalige Küchenchef der Queen, Darren McGrady.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Der Familienstreit eskaliert

Auch wenn zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan alles ok ist und sie die restliche Weihnachtszeit sicher miteinander verbingen werden. Ein wichtiger Mann im Leben von Meghan wird nicht dabei sein: Ihr Vater Thomas Markle. Der sorgt permanent für negative Schlagzeilen, in dem er ständig in Interviews über seine Tochter auspackt. Die hat mittlerweile sogar den Kontakt abgebrochen. Ob bei den beiden noch ein Weihnachtswunder passiert? Man darf gespannt sein...