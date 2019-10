Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trennungs-Schock!

Reddit this

Oh je! Werden und diese Hürde meistern? Obwohl sich die beiden erst kürzlich auf ihrer Afrika-Reise so verliebt zeigten, wie schon lange nicht mehr, sollen zwischen Harry und seiner Frau aktuell die Fetzen fliegen...

Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt ist erstmals von Scheidung die Rede!

Prinz Harry hat sich über Ärzte informiert

Ähnlich wie bei seinem Bruder William, hat auch Prinz Harry mit massivem Haarausfall zu kämpfen. So zeigen aktuelle Bilder des Prinzen, dass auf seinem Hinterkopf eine immer größer werdende kahle Stelle entsteht. Der Mediziner Dr. Asim Shahmalak erklärt: "Man kann definitiv eine Vergrößerung der Glatze in den vergangenen Monaten sehen." Für Meghan ein absolutes No-Go! Sie soll Harry schon davon überzeugt haben, dass er sich über Ärzte in Los Angeles informiert, die Haartransplantationen durchführen. Doch damit nicht genug...

Meghan setzt Harry unter Druck

Wie die Quelle gegenüber "Globe" weiter berichtet, soll Harrys Haarpracht für Meghan so ein großes Thema sein, dass sie ihm sogar mit Trennung drohen soll, sollte Harry keinen medizinischen Eingriff vornehmen: "Sie hat sich in diesen rabiaten Emporkömmling verwandelt, der davon besessen ist, der große Star zu werden, der Meghan als Schauspielerin nie geworden ist." Weiter heißt es: "Also reicht ein glatziger Harry nicht aus. Sie droht ihm, ihn aus ihrem Bett zu verdammen - und aus ihrem Leben - wenn er nicht etwas wegen seines lichter werdenden Schopfes unternimmt." Autsch…

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?