Herzogin Meghan & Prinz Harry: Triumph! Bitterer Schlag für Kate und William!

Es wird nicht ruhig bei und ! Seit Wochen machen immer wieder neue Negativ-Schlagzeilen um die beiden die Runde. Nun die nächste Neuigkeit...

Meghan und Harry trennen sich von Kate und William

Im wurde bekannt gegeben, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry die gemeinsame Wohltätigkeitsarbeit mit Kate und William beenden. Wie Meghan und Harry verkündeten, wollten sie aus "The Royal Foundation" austreten, um ihre eigenen Projekte zu realisieren. Doch während nach ihrem Austritt lange darüber spekuliert wurde, ob Meghan und Harry außerhalb von "The Royal Foundation" Erfolge erzielen können, überzeugen sie nun ihre Kritiker vom Gegenteil...

Harry und Meghan geben Vollgas

Bereits am 21. Juni 2019 ließen Harry und Meghan beim britischen Patent- und Markenamt die "Sussex Royal The Foundation Of The Duke And Duchess Of Sussex" eintragen. Bei einem Blick in die Liste der "Waren und Dienstleistungen" wird schnell deutlich: Harry und Meghan geben alles, um Kate und William den Rang abzulaufen. Die Markenanmeldung umfasst unter anderem Kalender, Poster, Stifte, Zeitschriften, Zeitungen. Auch Hosen, , Mützen, Schlafanzüge, Schuhe und Socken stehen auf der Liste. Oh je! Was Kate und William wohl dazu sagen werden?

