Herzogin Meghan & Prinz Harry: Überraschende Wendung!

Es wird nicht ruhig im britischen Königshaus! Wie es heißt, soll zwischen und seinem Bruder Funkstille herrschen. Vor allem Meghan soll Schuld an dem Streit zwischen den Brüdern haben. Nun jedoch die Wende!

Herzogin Meghan und Prinz Harry gratulieren Prinz George

Pünktlich zum sechsten Geburtstag von versenden Meghan und Harry via liebevolle Grüße an ihren Neffen. So heißt es unter einem Bild des kleinen Sprosses: "Happy Birthday! Wir wünschen dir einen ganz besonderen Tag und senden viel Liebe!". Gekrönt wird der Post von zwei Emojis: Einem Geburtstagskuchen und einem Luftballon. Bei so einer niedlichen Nachricht kann von einem Streit zwischen den Familien also keine Rede sein! Doch warum fielen die Glückwünsche von Harry und Meghan an William (21.Juni) vor einigen Wochen so kühl aus?

Heftige Kritik für Instagram-Post

Während George von Harry und Meghan mit liebevollen Worten beglückt wird, hatten die beiden an Williams Geburtstag für den Thronfolger lediglich ein "Alles Gute für den Herzog von Cambridge!" übrig. Viele Royalisten sahen darin die Bestätigung, dass sich die beiden Brüder nicht mehr viel zu sagen haben. Alles Quatsch! Dies zeigt nämlich nun die jüngste Enthüllung! Die Social Media Accounts werden nämlich von den gar nicht selber geführt, sondern von dritten Personen. Im Falle von Harry und Meghan, hat ihr Social Media Team nach den bösen Vorwürfen für Williams Glückwünsche wohl einiges dazu gelernt...

