Herzogin Meghan & Prinz Harry: Umzug nach Australien!

Schock-Nachricht für alle Royalisten! Obwohl Herzogin Meghan und Prinz Harry in knapp vier Wochen ihr erstes Baby erwarten, machen nun Gerüchte die Runde, dass die beiden nach Australien umziehen sollen- doch warum?

Oh je! Was ist nur bei und los? Erst vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass sich ihr Umzug nach Frogmore Cottage verzögert, da die dortigen Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Doch kommt der Umzug wirklich zustande?

Seit Monaten heißt es, dass Prinz Harry und immer wieder aneinander geraten sollen. Grund dafür soll unter anderem Herzogin Meghan sein. William soll des Öfteren das Verhalten der Herzogin kritisiert haben, was Harry überhaupt nicht gepasst haben soll. Die zugespitzte Situation zwischen den Brüdern soll auch dafür verantwortlich sein, dass sich Harry und Meghan für einen Umzug vom Kensington Palast nach Frogmore Cottage entschieden haben sollen. Doch reicht die räumliche Distanz zwischen dem Kensington Palast und Frogmore Cottage wirklich aus, um die Wogen zwischen den zu glätten? Wohl kaum! Dies behauptet jetzt nun zumindest der Ex Butler von Lady Di.

Harry und Meghan müssen nach Australien umziehen

Wie nun der Ex-Butler von Lady Di berichtet, könnte nur ein Umzug von Meghan und Harry nach Australien die nötige Linderung im Brüder-Streit schaffen. So erläutert Paul Burrell gegenüber "Fabulous Digital": "Die Queen sollte darüber nachdenken, Harry zum Generalgouverneur von Australien zu ernennen, damit der Herzog und die Herzogin von Sussex Herrscher in ihrem eigenen Land sind und ihr eigenes Ding machen können." Ebenfalls fügt er hinzu: "Wenn die Dinge außer Kontrolle geraten, wird die Stimme ihrer Majestät gehört. Sie ist immer noch die Matriarchin der Familie, sie ist die Leiterin dieses Familienunternehmens." Bleibt abzuwarten, ob die Queen die zweifelhafte Idee des Ex-Butlers von Lady Di wirklich in die Tat umsetzt...