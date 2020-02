Herzogin Meghan & Prinz Harry: Umzug nach Los Angeles!

Reddit this

Seit dem "Megxit" wird wild darüber spekuliert, wo und eine neue Heimat finden werden. Doch während in der Vergangenheit immer wieder darüber berichtet wurde, dass die beiden nach Kanada auswandern wollen, soll nun Los Angeles auf der Wohnort-Wunschliste von Harry und Meghan ganz oben stehen...

Herzogin Meghan und Prinz Harry suchen nach Immobilen

Aktuell befinden sich Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kanada, um sich dort von den Strapazen des "Megxit" zu erholen. Wie lange die beiden dort bleiben werden, ist nicht bekannt. Doch während ihre Fans sehnlichst auf eine Rückkehr der beiden nach Großbritannien hoffen, werfen die jüngsten Infos nun ein neues Licht auf die Wohnort-Frage von Meghan und Harry. So erklärt eine Quelle gegenüber "eonline.com": "Sie haben angefangen, sich online Häuser anzuschauen und Sicherheits-Teams vorstellig werden zu lassen. Sie wollen schon mal alles auf die Reihe bringen und herausfinden, ob das Ganze logistisch umsetzbar wäre." Doch damit nicht genug! Meghan hat auch schon eine ganz genaue Vorstellung davon, wie ihr neues Eigenheim in ihrer alten Heimat Los Angeles aussehen soll...

Meghan will ein Domizil für ihre Freunde

"Meghan möchte Meetings in dem Haus abhalten und außerdem Freunde unterbringen und ihnen eine gute Gastgeberin sein können. Das ist ihr beides wichtig", erklärt die Quelle weiter. Ebenfalls soll Meghan mit dem Gedanken spielen, wieder als Schauspielerin zu arbeiten. Auch einige Rollenangebote soll die bereits erhalten haben, sodass sie gerade nach einem passenden Management sucht. Was an den Gerüchten dran ist, ist jedoch nicht bekannt. Bis jetzt gaben Meghan und Harry dazu kein Statement ab...

