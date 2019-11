Herzogin Meghan & Prinz Harry: Unter Beobachtung! Die Queen hat genug!

Es wird nicht ruhig bei und ! Seit ihren Tränen-Interviews müssen sich die beiden einer Negativ-Schlagzeile nach der anderen stellen. Doch damit nicht genug...

Queen Elizabeth II.: Aus und vorbei! Die Königin hat genug!

Herzogin Meghan und Prinz Harry schütten ihr Herz aus

Obwohl es für Royales eigentlich unüblich ist, über private Belange zu sprechen, ließen Herzogin Meghan und Prinz Harry ihren Gefühlen in der Dokumentation "An African Journey" freien Lauf und berichteten, wie sehr ihnen das Leben im Zeichen der Krone manchmal zu schaffen macht. Für alle Royalisten und auch für die königliche Familie ein absoluter Schock! Vor allem die Queen soll vor Wut geschäumt haben. Doch steckt dieser Unmut auch hinter der jüngsten Entscheidung der Königin?

Herzogin Meghan und Prinz Harry bekommen Unterstützung

Wie es heißt, sollen Herzogin Meghan und Prinz Harry zusammen mit Herzogin Camilla am kommenden Donnerstag das Field of Remembrance an der Westminster Abbey besuchen. Das ist das erste Mal, dass die drei einen gemeinsamen Termin absolvieren. Wie hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird, soll die Queen dies angeordnet haben, damit Camilla darauf achtet, dass der Besuch reibungslos über die Bühne geht. Wir können also gespannt sein…

Große Sorge! Wie geht es Kate wirklich?