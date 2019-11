Herzogin Meghan & Prinz Harry:Trauriger Abschied!

Seit Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass und Großbritannien den Rücken zukehren wollen. Zuerst war davon die Rede, dass sie nach Los Angeles auswandern. Dann wurde über einen Umzug nach Afrika spekuliert. Jetzt meldet sich erstmals Prinz Harry dazu zu Wort...

Herzogin Kate und Herzogin Meghan: Doppelter Baby-Hammer!

Prinz Harry spricht über Afrika-Umzug

Wie Harry und Meghan im Rahmen der Dokumentation "An African Journey" berichten, setzt ihnen das Leben im Zeichen der Krone manchmal mehr zu, als viele vermuten. Vor allem der öffentliche Druck macht den beiden mächtig zu schaffen. Doch ist dies Grund genug für Harry und Meghan, um einen Umzug nach Afrika in Erwägung zu ziehen? Prinz Harry verrät in der Dokumentation: "Das wäre ein hartes Pflaster zum Wohnen, wenn man weiß, was dort abgeht und dass man kaum Distanz dazu hat." Nach einem "ja" klingt das definitiv nicht. Doch damit nicht genug...

Meghan und Harry wären in Gefahr

Wie Royal-Experte Richard Palmer im Podcast Pod "Save the Queen" erläutert, wäre ein Umzug von Harry und Meghan nach Afrika nicht ganz ungefährlich: "Sie bräuchten dort rund um die Uhr Security, was sehr teuer wäre. Das gegenüber dem britischen Steuerzahler zu begründen, wäre sehr schwer." Ihre royalen Anhänger können also unbesorgt sein. Meghan und Harry werden vorerst dem Königreich treu bleiben. Zum Glück...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?