Was für ein trauriges Trennungs-Drama! Herzogin Kate hat die Nase gestrichen voll und zieht einen drastischen Schlussstrich...

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder als „Horror-Chefin“ bezeichnet. Mehrere Mitarbeiterinnen mussten gehen oder verließen das Königshaus freiwillig. Nun scheint auch auf den Zug aufgesprungen zu sein.

Kate feuert ihre Assistentin

Wie „Daily Mail“ berichtet, soll die 37-Jährige ihre Assistentin Sophie entlassen haben. Und das direkt nach ihren Flitterwochen! Die junge Frau arbeitete sieben Jahre lang für Kate und rechnete scheinbar nicht mit einer Kündigung. „Alle waren total entsetzt, weil es so unerwartet kam. Es wirkt so, als sei es eine Konsequenz von enormen Einsparungsmaßnahmen“, berichtet ein Freund dem Blatt. „Sophie hat so hart für Kate gearbeitet, sie hat ihren Job geliebt und dafür viel aufgegeben."

Sophie Agnew hat sich bisher noch nicht zu der Kündigung geäußert. Vielleicht dürfte es sie trösten, dass die Stelle nicht neu besetzt werden soll. Ihre Fähigkeiten als Assistentin dürften also nicht das Problem gewesen sein…

