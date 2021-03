Herzogin Meghan: Privatdetektiv eingeschaltet - Die schmutzige Wahrheit kommt raus

Meghan und Harry sind enttäuscht

Gegenüber der "New York Times" erklärt Daniel Hanks am 18. März, dass er dafür bezahlt wurde, persönliche Informationen über Meghan zu erfahren. Offenbar geschah dies bereits am Anfang ihrer Beziehung zu Prinz Harry. In seinem Bericht finden sich Meghans Telefonnummer, ihre Adresse und ihre Sozialversicherungsnummer. Außerdem Informationen über ihre Familie, ihren Ex-Mann und einen ehemaligen Freund. "So ziemlich alles, was ich herausgefunden habe, konnten sie mit legalen Mitteln selbst herausfinden - mit Ausnahme der Sozialversicherungsnummern", so Hanks.

"Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind der Ansicht, dass der heutige Tag ein wichtiger Moment der Reflexion für die Medienbranche und die Gesellschaft insgesamt ist, da dieser Untersuchungsbericht zeigt, dass die räuberischen Praktiken der vergangenen Tage immer noch andauern und irreversiblen Schaden für Familien und Beziehungen anrichten", lassen Harry und Meghan in einem Statement verkünden.

